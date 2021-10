Callejón: "A Napoli sette anni meravigliosi, ma per stasera ho un obiettivo"

José María Callejón, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell'inizio della partita contro il Napoli, valida per la settima giornata del campionato di Serie A. Di seguito quanto dichiarato:

FOTO IMAGO

"Sono stati sette anni meravigliosi a Napoli. Questa è una gara importante per me, ma anche per la Fiorentina. Giochiamo contro la prima in classifica, contro la squadra che ha espresso il miglior calcio fino ad ora. Speriamo di essere all'altezza, siamo in un momento di fiducia".