Fiorentina, Barone: "Quella di oggi è una partita importante, non pensiamo al rinnovo di Vlahovic"

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell'inizio della partita contro il Napoli, valida per la settima giornata del campionato di Serie A. Di seguito quanto dichiarato:

FOTO IMAGO

“Vogliamo il fair play tra tutte le tifoserie, non solo per Fiorentina-Napoli ma per tutto il calcio italiano. Ci auguriamo di tornare presto al 100”.

“Rinnovo di Vlahovic? Stiamo facendo un enorme sforzo, noi siamo un gruppo. Quella di oggi è una partita importante, restiamo su questo tema. Quello su Vlahovic non era uno sfogo”.