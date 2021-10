Verso Fiorentina-Napoli: novità sulla possibile convocazione di Ghoulam

Il Napoli prepara la sfida contro la Fiorentina di domani pomeriggio, gara valida per la settima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti vorrà chiudere con un'altra vittoria prima della sosta per le nazionali, che fermerà il campionato per due settimane. Non solo i diversi cambi di formazione rispetto alla sfida di giovedì contro lo Spartak: domani potrebbe esserci un'altra novità in casa azzurra.

Ghoulam Fiorentina Napoli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dopo sette mesi dall'ultima volta, Faouzi Ghoulam può tornare nella lista dei convocati. Il terzino algerino si sta allenando da diverso tempo in gruppo e anche il tecnico Spalletti ha affermato che potrebbe tornare tra i convocati. Una buona notizia per il ragazzo e per la squadra, che (piano piano) potrà contare su un tassello in più.