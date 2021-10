Fiorentina-Napoli, probabili formazioni: cinque cambi per Spalletti rispetto allo Spartak

Il Napoli ha subito voglia di rialzarsi dopo la caduta di giovedì contro lo Spartak Mosca in Europa League. Domani, gli azzurri avranno subito l'occasione contro la Fiorentina al Franchi, in un match che però non si preannuncia per nulla semplice. Per vincere domani, Spalletti è pronto a ridisegnare la squadra ed effettuerà diversi cambi di formazione rispetto a giovedì.

Probabile formazione Napoli

Probabili formazioni Fiorentina-Napoli: torna Lozano dal primo minuto

Come già detto in precedenza, Spalletti è pronto a cambiare l'undici titolare per tornare alla vittoria dopo lo stop di giovedì. Secondo la Gazzetta dello Sport, tra i pali tornerà Ospina, mentre in difesa pronti Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. Ritorno dal primo minuto anche per Anguissa che sarà affiancato da Fabian Ruiz e Zielinski. in attacco pronto il tridente Lozano, Osimhen e Insigne, con Spalletti che concede un turno di riposo a Politano, apparso stanco contro lo Spartak.

Vincenzo Italiano, invece, potrebbe cambiare poco rispetto alla vittoria di domenica scorsa contro l'Udinese. In porta ci sarà ancora Dragowski, difesa a quattro composta da Odriozola, Milenkovic, Igor in vantaggio su Martinez Quarta e Biraghi a sinistra. A centrocampo potrebbe tornare Pulgar al posto di Torreira, insieme a Bonaventura e Duncan. Nel trio d'attacco ritorna Nico Gonzalez dalla squalifica: al suo fianco pronto l'ex Callejon e il bomber Dusan Vlahovic.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti