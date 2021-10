Cambiare il modo di difendere? Il dubbio della Fiorentina per il match contro il Napoli

Si avvicina il match del Franchi che metterà di fronte Fiorentina e Napoli, in una sfida dal sapore di altissima classifica. A Firenze la gara è stata caricata a dovere anche dal presidente Commisso negli scorsi giorni, ma in particolare il tecnico Vincenzo Italiano ha un dubbio: come fermare Osimhen?

Non è un mistero come l'allenatore viola prediliga difendere con la linea alta di difesa, motivo che fa riflettere l'ambiente su come affrontare gli azzurri. "La paura di molti è quella linea difensiva altissima, a ridosso della linea di metà campo - si legge sull'edizione odierna de Il Corriere dello Sport -.

FOTO: Imago

Se Osimhen parte in posizione regolare, tutto quello spazio diventa per lui una pista di decollo. Ammettiamo pure che l'allenatore modifichi la sua linea di gioco, che accorci lo spazio fra la difesa e l'area di rigore, quale difensore della Fiorentina (o di un’altra squadra) è in grado di reggere lo spunto in velocità di Osimhen anche nello stretto e nel breve?".