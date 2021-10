Tragedia Zamparini, trovato morto il figlio Armando in hotel

Tragedia e dolore per Maurizio Zamparini: il figlio Armando è stato trovato morto in un hotel di Londra. Sono ancora da accertare le cause del decesso del giovane 23enne. L'ex presidente del Palermo e la moglie Laura Giordani stanno raggiungendo in queste ore la capitale inglese.

Tragedia Zamparini: ecco come è morto il figlio Armando

A svelare la tragedia per Maurizio Zamparini è stato il corriere.it. Il giovane Armando era nel Regno Unito per studiare ed è stato trovato privo di vita nella camera d'hotel. Secondo alcune indiscrezioni riportare da Il Giornale di Sicilia, il giovane è rimasto vittima di un arresto cardiaco.