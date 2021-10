Fiorentina-Napoli, folla azzurra al Franchi: ecco quanti tifosi ci saranno

Dopo la batosta in Europa League contro lo Spartak Mosca, il Napoli affronterà la Fiorentina per la settima giornata di Serie A. Gli azzurri sono chiamati a vincere per proseguire l'ottimo percorso in Serie A e tenersi stretta la vetta della classifica. All'Artemio Franchi ci saranno tanti tifosi azzurri che riempiranno interamente il Settore Ospiti.

Fiorentina-Napoli, sold out al Franchi: ecco quanti tifosi azzurri

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sui tifosi presenti al Franchi per Fiorentina-Napoli. Secondo il quotidiano, infatti, fino a ieri erano stati venduti circa 13mila biglietti ma nella giornata di oggi la vendita è continuata e si va verso il sold out. L'Artemio Franchi sarà anche gremito d'azzurro: da giorni sono terminati i tagliandi del Settore Ospiti che vedrà 450 tifosi napoletani incitare il club di Spalletti.