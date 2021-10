Ex obiettivo del Napoli, Benitez lo distrugge: "Preferisce la vita comoda e il denaro alla concorrenza"

Rafa Benitez è tornato a parlare di James Rodriguez, dopo l'addio del trequartista colombiano passato dall'Everton all'Al-Rayyan in Qatar.

"James Rodriguez preferisce una vita comoda e denaro più della concorrenza - si legge dalla stampa inglese -. Non riesce a lavorare sodo, ma si aspetta di essere in formazione. Sarebbe irrispettoso nei confronti di altri giocatori che lavorano sodo e poi sono in panchina il giorno della partita".