Rui Vitoria svela: "Per vincere ho dovuto fare questo all'intervallo con i miei giocatori"

Rui Vitoria, allenatore dello Spartak Mosca, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro il Napoli, valida per la seconda giornata del girone C di Europa League. Di seguito quanto evidenziato:

"Questa è stata una vittoria molto sudata. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, ma alla fine abbiamo vinto. Dopo il gol di Elmas c'è stato un attimo di smarrimento. Nell'intervallo ho parlato con i giocatori e li ho caricati. Per me è stata una grande vittoria, per questo mi congratulo con i giocatori".

FOTO IMAGO

"Grazie ai nostri supporters che sono venuti qui a sostenerci. Sicuramente non è stata una partita facile, abbiamo avuto difficoltà all'inizio, ma poi abbiamo acquisito sicurezza. Dopo i primi 20 minuti abbiamo giocato molto bene, con grande qualità. Sono contento per i 3 gol".