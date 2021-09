Marcolin: "Turnover per lo Spartak Mosca? Vi dico la mia"

Dario Marcolin, opinionista ed ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione "Radio Goal". Di seguito quanto dichiarato:

FOTO IMAGO

"Mi aspetto Manolas, Lozano (ma non troppo). Con i 5 cambi puoi cambiare tanto, puoi dare modo di gestire meglio il minutaggio dei calciatori e far riposare. Questa non è la giornata dove fare turnover, è la seconda giornata del girone: se vuoi valorizzare quanto fatto a Leicester, contro lo Spartak devi vincere e fare bottino pieno. Il turnover puoi farlo durante le ultime due partite, ma non adesso".