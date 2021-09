Fabian Ruiz durissimo contro l'arbitro: che accuse a fine partita

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro lo Spartak Mosca, valida per la seconda giornata del girone C di Europa League. Di seguito quanto evidenziato:

"Volevamo vincere, peccato aver giocato in 10 uomini. Abbiamo provato a pareggiarla, non ci siamo riusciti. C'erano due, tre cartellini rossi per loro. Non pensiamoci più, concentriamoci sulla gara di domenica. In Europa League mancano ancora 4 partite. Ci teniamo a fare bene, dobbiamo correggere gli errori commessi. Pensiamo al campionato, dopo all'Europa League. Questa è una competizione bella, ci teniamo a fare bene".