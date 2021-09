UFFICIALE - Spagna, la lista dei convocati per la Nations League: sorpresa per Fabian Ruiz

La nazionale spagnola ha ufficializzato l’elenco dei calciatori convocati dal ct Luis Enrique per partecipare alle Final Four della Nations League. Tra i nomi elencati, non figura quello del centrocampista azzurro Fabian Ruiz.

Portieri: Unai Simon, Sanchez, De Gea

Unai Simon, Sanchez, De Gea Difensori: Azpilicueta, Porro, Garcia, Laporte, Martinez, Torres, Reguilon, Alonso

Azpilicueta, Porro, Garcia, Laporte, Martinez, Torres, Reguilon, Alonso Centrocampisti: Busquets, Rodri, Pedri, Merino, Koke, Gavi

Busquets, Rodri, Pedri, Merino, Koke, Gavi Attaccanti: Torres, Sarabia, Oyarzabal, Fornals, Llorente, Yeremy.

FOTO IMAGO

IL TWEET:

🎮 Una CONVOCATORIA al más puro estilo FIFA.



🇪🇸 @LUISENRIQUE21 presenta los ITEMS FIFA 2022 de los jugadores que integran la lista para disputar la Final Four de la #NationsLeague.



Ritmo, regate, tiro, pase, defensa y físico... ¡La media de nuestros chicos es 🔝!#VamosEspaña pic.twitter.com/GR0HyOwTbO — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 30, 2021

Fabiàn quindi continuerà ad allenarsi con il Napoli. La sfida tra Spagna e Italia non vedrà affrontarsi quindi i partenopei dell'Italia, Insigne e Di Lorenzo su tutti, con il comapgno di squadra iberico.