Spartak Mosca, Rui Vitoria: "Cinque giocatori non ci saranno contro il Napoli, ma non siamo venuti a piangere"

L'allenatore dello Spartak Mosca, Rui Vitoria, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League tra la sua squadra e il Napoli. Ecco quanto evidenziato:

SPARTAK MOSCA, GLI ASSENTI CONTRO IL NAPOLI

"Abbiamo diversi problemi. Larsson non è pronto, vedremo se ci sarà per la prossima partita o dopo le nazionali. Lo stesso per Kutepov, Rasskazov, Hendrix e Zoblin. Non avrò altre opzioni, ma non siamo qui per piangere e andiamo alla partita, proveremo a lottare con il Napoli fino all'ultimo minuto.

Giochiamo contro una squadra molto forte e proveremo a fare risultato. Tutti pensano che per il Napoli sarà facile batterci, noi dobbiamo restare invece concentrati e mostrare la nostra personalità. Abbiamo calciatori di carattere e dobbiamo dimostrarlo. Dovremo scendere in campo con determinazione, questo è molto importante per noi.

LE QUALITÁ DEL NAPOLI

Il Napoli è una squadra molto forte, gioca un bel calcio, con idee belle e semplici. La cosa più difficile nel calcio è giocare un calcio semplice e fatto bene. Non cambieremo la nostra filosofia, la nostra personalità per sfidare il Napoli. Noi crediamo nel nostro lavoro. Possiamo perdere una partita, ma non la nostra personalità. Sappiamo che sarà difficile per noi, ma siamo pronti a giocare questa partita.

Conosciamo le qualità del Napoli, una squadra che ha grandi calciatori e gioca bene. Per questo genere di partite sarebbe bene avere tutti i calciatori al meglio, invece noi abbiamo dei problemi. Ma le nostre ambizioni non sono intaccate da questo, dovremo fare la nostra partita".