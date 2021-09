Spalletti: "Infortunati? È più difficile lavorare da soli lontani dalle telecamere"

Alla vigilia della sfida di Europa League con lo Spartak Mosca, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa. Tra gli argomenti discussi c'è stato anche quello degli infortunati in casa partenopea. Di seguito le sue parole:

"Li vedo bene. Sono stati fatti degli allenamenti personalizzati perché Sinatti è un preparatore attento ai dettagli".

"La disponibilità dei calciatori stessi fa la completezza della situazione. Quando sei lì da solo, non ti vede nessuno, non ci sono le telecamere prendere e fare quello che devi è più difficile. Qui invece si riesce a far bene anche quella parte un po' più nascosta, che poi è quella che fa la differenza".

"Dispiace per Ghoulam. È un campione, rende il mio lavoro più facile".

L'allenatore del Napoli è poi andato nello specifico sulla situazione di Faouzi Ghoulam. Il terzino sinistro, tormentato da una serie di infortuni nelle ultime stagioni, dovrebbe tornare a disposizione nelle prossime settimane. Ecco le parole del mister su di lui:

"Dispiace aver lasciato fuori Ghoulam dalla lista, l'abbiamo fatto perché era infortunato in quel momento e si è andati per regola".

"Ma nei pensieri di poter anche non prendere il terzino sinistro c'era, come doppio ruolo, questa predisposizione ad aspettare per un campione e uomo squadra come lui".

"E' un po' uno di quelli che dettano quelli che sono i ritmi, i tempi di tutto il gruppo. Quando hai calciatori così, che sono degli allenatori in campo, il mio lavoro diventa più facile".