Insigne: "Osimhen ci farà vincere. I paragoni con i top non gli fanno bene"

Alla vigilia di Napoli-Spartak Mosca, Lorenzo Insigne ha presentato la sfida in conferenza stampa. Il capitano azzurro ha affrontato tanti temi, tra cui la crescita di Victor Osimhen e le sue potenzialità.

"Conosciamo le sue potenzialità, si vedono anche in allenamento. Anche lì vuole dare sempre il massimo e fare gol. Più segna e più è meglio per noi. E' un ragazzo molto giovane e non dobbiamo mettergli pressione con paragoni deleteri. Può migliorare e crescere, ci farà vincere molto".

Napoli, Insigne, Osimhen

Insigne: "Osimhen parla inglese, non ci capiamo"

Lorenzo Insigne, poi, ha parlato del valore di Osimhen e del rapporto con il nigeriano.

"Ho un buon rapporto con tutti, con lui un po' meno perché parla inglese e io no (ride, ndr.)".

Crescita Osimhen? "Io, Dries e Koulibaly stiamo cercando di tirare fuori il meglio dai giovani che non conoscono ancora tutto il loro potenziale".