Champions League amara: pari dell'Inter, perde il Milan. Clamoroso KO del Real Madrid contro lo Sheriff

La seconda giornata di Champions League si apre con le otto partite del martedì, tra cui spiccava la supersfida tra Paris Saint-Germain e Manchester City.

Le due sfide delle 18.45 hanno visto l'Ajax imporsi per 2-0 sul Besiktas, mentre l'Inter non va oltre lo 0-0 contro la sua "bestia nera" Shakhtar Donetsk.

Nelle sei partite delle 21, invece, non mancano le sorprese: il Lipsia cade in casa - 1-2 contro Il Brugge - e altrettanto fa il Real Madrid, che perde sempre 1-2 al 90' contro lo Sheriff, clamorosamente in vetta al gruppo D.

Il Borussia Dortmund vince di misura contro lo Sporting Lisbona (1-0), mentre il Liverpool chiude in goleada contro il Porto: 1-5. Il Milan, orfano di Kessié espulso alla mezz'ora, crolla nel finale per 1-2 contro l'Atletico Madrid, mentre il PSG si aggiudica la gara stellare contro il Manchester City, trionfando 2-0.