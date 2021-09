Record negativo per l'Inter: protagonista il Napoli, non accadeva 27 anni!

Al termine della sfida di Champions tra Inter e Shakhtar Donetsk, terminata 0-0, emerge una curiosa statistica che vede protagonisti i nerazzurri e, indirettamente, anche il Napoli.

Come riportato da OptaPaolo infatti, lo 0-0 contro gli ucraini è il terzo consecutivo per l'Inter contro la stessa squadra (in tutte le competizioni).

Questo fatto non si verificava addirittura dal 1994, quando l'ultima squadra a fermare sullo 0-0 i nerazzurri per tre volte di seguito fu proprio il Napoli.

0 - L'inter ha pareggiato 0-0 per tre match consecutivi contro una singola avversaria in tutte le competizioni per la prima volta dal 1994, contro il Napoli. Blocco.#ShaktharInter pic.twitter.com/DV6wJkMKxr — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) September 28, 2021