Dove vedere Napoli Spartak Mosca in tv e streaming: Sky o DAZN?

Dove vedere Napoli Spartak Mosca? Questa domanda sarà sicuramente una delle più ricorrenti nei pensieri dei tifosi azzurri, visto il caos che ultimamente sta generando DAZN e la perdita di molti diritti televisivi da parte di Sky.

La sfida

Il Napoli affronterà lo Spartak Mosca allo stadio Diego Armando Maradona giovedì alle ore 18:45. La sfida tra gli azzurri e il club russo sarà valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Nel corso della prima giornata il Napoli è riuscito ad ottenere in rimonta un prezioso pareggio a Leicester grazie ad uno straripante Victor Osimhen. Non può dire lo stesso invece lo Spartak Mosca, che al debutto ha perso in casa di misura contro il Legia Varsavia, che sembrava destinato ad essere Il fanalino di coda del girone. Entrambe le squadre hanno dunque bisogno di punti se vogliono continuare a preparare la cavalcata verso il superamento del turno e la fase ad eliminazione diretta.

Calcio Napoli ultime notizie: come stanno le due squadre

Il Napoli sta letteralmente volando in campionato, con 18 punti conquistati nelle prime sei giornate. Gli uomini di Spalletti però hanno ben figurato anche nel corso della prima giornata di Europa League, in cui hanno pareggiato come detto contro il Leicester in Inghilterra grazie ad una super prestazione di Victor Osimhen che ha segnato una doppietta.

Stato di forma quasi opposto invece per quanto riguarda lo Spartak Mosca, con la compagine allenata da Rui Vitoria che sta balbettando e non poco in questo avvio di stagione. Oltre alla sopracitata sconfitta all'esordio in Europa League contro il Legia Varsavia, per di più in casa, non sta andando meglio in campionato. Nelle prime nove giornate della Premier League Russa, lo Spartak ha raccolto solo 13 punti e al momento staziona esattamente a metà classifica, in ottava posizione.

Dove vedere Napoli Spartak Mosca: Sky o Dazn?

Ci sono ottime notizie per i tifosi del Napoli, perchè la sfida di Europa League tra Napoli e Spartak Mosca sarà visibile sia su DAZN sia su Sky. Di seguito tutti i dettagli:

Per quanto riguarda DAZN, per vedere il match in televisione sarà sufficiente aver sottoscritto un abbonamento con l'emittente e scaricare la relativa app sulla propria smart tv. Nel caso in cui non si disponesse di una smart tv si potrà vedere il match collegando la proprio televisione ad una console PlayStation (PS4 o PS5) o Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X). Come ultima opzione basterà collegare alla televisione dispositivi come l'Amazon Fire TV Stick o il Google Chromecast.

Per vedere invece il match su Sky sarà sufficiente aver stipulato un abbonamento con l'emittente satellitare ed i canali di riferimento sono Sky Sport Uno e Sky Sport.

Se invece non sarete a casa, ma non volete rinunciare a seguire il match in diretta, sarà possibile farlo attraverso le specifiche app di DAZN, Sky Go o anche Now TV che, previa abbonamento, vi consentiranno di seguire il match su smartphone o tablet.