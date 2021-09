Cannavaro: "Sul rinnovo di Insigne posso dire questo"

Fabio Cannavaro, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione "Si gonfia la rete". Di seguito quanto dichiarato:

"Il Napoli è primo in solitaria? Un'emozione fantastica, da tifoso, da allenatore, da giocatore e dirigente stare lì. Un qualcosa sicuramente molto importante. A volte a stare in alto vengono le vertigini, ma il Napoli è abituato e ha fatto bene in questi anni. Luciano Spalletti come coach mi piace: è un allenatore con grande esperienza, sa esattamente quello che vuole. Lo conosco e l’ho seguito in questi anni".

Cannavaro ha parlato anche nel corso del programma "Radio Goal" in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. L'ormai ex allenatore del Guangzhou Evergrande si è soffermato anche sul rinnovo del capitano del Napoli, Lorenzo Insigne:

"Insigne rinnova? Me lo auguro per lui, qui ha fatto la sua carriera. Ha la fortuna di giocare nella squadra per cui è tifoso. Spero che faccia le sue valutazioni nel miglior modo possibile, ma anche nel minor tempo possibile: questa attesa non fa bene né a lui né all’ambiente".

"Osimhen immarcabile? Per me no (ride, ndr). Si tratta di un calciatore importante, ma a parer mio può ancora crescere e fare bene in maglia azzurra fino alla consacrazione".

"Io allenatore del Napoli? Sarebbe un sogno allenare la mia squadra del cuore, ma attualmente c'è un bravissimo allenatore, quindi resta un sogno per il futuro".