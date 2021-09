Stadio Maradona semivuoto: i biglietti venduti per Napoli-Cagliari

Nonostante un Napoli spumeggiante in queste prime giornate di Serie A, l'affetto del pubblico stenta a manifestarsi, quanto meno allo stadio.

Già, perché nonostante al Maradona siano ammessi circa 27mila spettatori (capienza ridotta al 50% causa Covid, ndr), la prevendita per i biglietti per il match di questa sera contro il Cagliari va a rilento. Al momento risultano venduti circa 17mila biglietti: esauriti gli anelli superiori delle Curve, mentre c'è ancora ampia disponibilità per gli altri settori.

I PREZZI:

Tribuna Posillipo € 90,00

Tribuna Nisida € 70,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 50,00

Curve € 25,00