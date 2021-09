La Juve vince ma non convince: "Allegri in modalità crisi di nervi", che bordata dal giornalista

Vince la Juventus nell'anticipo delle ore 12.30 in questa sesta giornata di Serie A. I bianconeri battono, ma non senza difficoltà, la Sampdoria per 3-2.

Il giornalista Giovanni Capuano ha commentato su Twitter il match: "La Juventus è un malato convalescente o poco più. Prima vittoria casalinga del campionato, finale in sofferenza (con Allegri in modalità quasi crisi di nervi)".

ECCO IL TWEET:

La #Juventus è un malato convalescente o poco più. Prima vittoria casalinga del campionato, finale in sofferenza (con #Allegri in modalità quasi crisi di nervi)#JuveSampdoria — Giovanni Capuano (@capuanogio) September 26, 2021