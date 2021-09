"È un uomo squadra, speso possa invecchiare al Napoli", Maradona jr lo incorona

Diego Armando Maradona jr ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport parlando di Lorenzo Insigne. Ecco quanto evidenziato:

"Io stravedo per il nostro capitano. Lorenzo Insigne sta dimostrando di essere maturato anche come uomo-squadra, perché da un punto di vista tecnico non si può discutere. Non mi permetto di dare consigli a De Laurentiis, ma mi auguro che Lorenzo possa invecchiare qui. È troppo importante".