Mertens pronto a rientrare tra i convocati: quando arriverà la decisione di Spalletti

Il Napoli potrebbe presto recuperare una pedina importante per lo scacchiere di Luciano Spalletti. Dries Mertens è infatti ormai prossimo al rientro tra i convocati per il prossimo match degli azzurri contro il Cagliari.

A riferirlo è il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, che riferisce come l'allenamento di rifinitura di domani sarà decisivo in tal senso. Mertens anche oggi ha svolto l'intera seduta di allenamento ed è pronto per il rientro: magari con il Cagliari potrebbe trovare spazio in campo a gara in corso per ritrovare forma e brillantezza.