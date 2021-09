Scossa allo spogliatoio: Mazzarri vuole rivoluzionare il Cagliari in vista della sfida con il Napoli

Archiviata la netta vittoria contro la Sampdoria, per il Napoli di Luciano Spalletti è già tempo di pensare al futuro, con la prossima sfida che sarà contro il Cagliari di Walter Mazzarri.

Secondo quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico dei sardi sarebbe intenzionato a dare una forte scossa all'ambiente e soprattutto allo spogliatoio, ragion per cui avrebbe intenzione di operare diversi cambi rispetto all'ultima gara persa contro l'Empoli.

In preallarme ci sono i vari Pavoletti, Pereiro, Zappa, Strootman, Godin e Grassi, tutti pronti a scendere in campo dal primo minuto. Leonardo Pavoletti , ex della gara proprio come Mazzarri, può partire dall'inizio insieme a Gaston Pereiro.