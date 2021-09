Sampdoria-Napoli, Politano o Lozano? Spalletti ha scelto: le ultimissime

Il Napoli vola a Genova per affrontare la Sampdoria nel quinto turno di Serie A. Gli azzurri sono chiamati a vincere per riprendersi la vetta della classifica ma dovranno anche fornire un'ottima prova per conitinuare sulla scia di Udine.

Luciano Spalletti ha sciolto le ultime riserve prima del fischio d'inizio. Contro la Sampdoria scenderà in campo lo stesso Napoli visto contro l'Udinese per 10/11. In difesa Amir Rrahmani ha vinto il ballottaggio con Kostas Manolas e partirà da titolare per la terza volta consecutiva.

Secondo quanto riferito da Kiss Kiss Napoli, Spalletti ha scelto anche l'attacco: Matteo Politano vince il ballottaggio con Hirving Lozano. L'esterno italiano si prenderà di nuovo una maglia da titolare e giocherà accato a Zielinski, Insigne e Osimhen.