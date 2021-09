Fiorentina, tegola per Italiano: il big salta la sfida con il Napoli

La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha iniziato benissimo il campionato, con 9 punti in 5 partite. Solo due sconfitte per i Viola che stanno dimostrando una crescita molto importante con il nuovo ciclo. I risultati sono molto positivi ma l'infermeria preoccupa Italiano.

Non arrivano notizie positive da Gaetano Castrovilli. Il centrocampista, infatti, era uscito malconcio dalla sfida contro il Genoa per un forte trauma alle costole, dopo aver sbattuto violentemente contro il palo. Secondo quanto riferito da Repubblica, Castrovilli ha passato 4 notti in osservazione in ospedale in Liguria e solo nelle ultime ore ha fatto rientro a Firenze.

Infortunio Castrovilli, i tempi di recupero - Castrovilli dovrà restare fermo per una settimana prima di riprendere ad allenarsi. Con ogni probabilità, dunque, il centrocampista classe '97 salterà la sfida contro il Napoli del 3 ottobre.