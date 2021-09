Un titolare della Sampdoria torna in gruppo dopo l'infortunio!

Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria, è tornato ad allenarsi in gruppo e a meno di clamorose sorprese sarà tra i convocati di D'Aversa per il match di campionato contro il Napoli in programma domani alle ore 18:30.

Il tecnico della Sampdoria ha parlato in conferenza stampa anticipando il rientro di Thorsby. Sarà l'allenatore a dover decidere sull'impiego del centrocampista dati anche gli impieghi ravvicinati.