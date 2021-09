D'Aversa: "Il Napoli non sembra avere punti deboli. Dobbiamo sfruttare le poche occasioni che avremo!"

Roberto D'Aversa, allenatore della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Napoli di Spalletti. Il tecnico ex Parma ha parlato anche degli azzurri e di questo avvio super in campionato:

"Spalletti sta facendo un grande lavoro. Il Napoli ha la miglior difesa ed è la squadra che ha tirato di più in porta in questo inizio di campionato. Sono un grande gruppo. Vista oggi, sembra una squadra che non ha punti deboli. Noi dobbiamo essere bravi a scoprire qualche punto debole nel loro gioco e nella loro organizzazione, cercando di limitare gli errori e portando in campo intensità e determinazione"

"La vittoria contro l'Empoli ha portato entusiasmo ma in vista della sfida di domani pongo l’attenzione sugli aspetti che abbiamo ancora da migliorare. Non è stata una buon partenza e, anche dopo il vantaggio ottenuto domenica, abbiamo sprecato tante occasioni da gol che ci avrebbero aiutato a chiudere prima la partita. Contro avversari di caratura superiore, com’è il Napoli, non possiamo permettercelo: dovremmo essere concentrati e feroci per sfruttare al meglio le poche occasioni che avremo".