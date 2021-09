Affluenza sorprendente al Ferraris, i dati

Il Napoli di Luciano Spalletti dovrà affrontare la Sampdoria, a Genova, giovedì alle 18:30.

Come riportato da La Repubblica, l'affluenza sarà bassissima.

I tagliandi venduti fino a questo momento sono soltanto 2400, di cui 500 per i tifosi azzurri.

Sembra impossibile raggiungere i 7000 biglietti come per le sfide contro Milan e Inter, ma, considerando il turno infrasettimanale e l'orario non serale, si può facilmente giustificare la poca presenza dei tifosi doriani al Ferraris.