Vittorie per Juventus e Milan, primo punto in campionato per la Salernitana (CLASSIFICA)

Sono terminate le gare di Serie A di questa quinta giornata giocata in infrasettimanale. Nel pomeriggio è arrivata la prima vittoria per la Juventus che, con grande fatica, ha sbancato 2-3 il campo dello Spezia. Primo punto in campionato anche per la Salernitana che impatta per 2-2 con il Verona in rimonta.

In serata vittorie nette di Empoli, che batte in trasferta 0-2 il Cagliari (prossimo avversario del Napoli, ndr), e Milan che a San Siro vince 2-0 con il Venezia.

Chiuderanno domani la giornata di campionato Sampdoria-Napoli, Torino-Lazio e Roma-Udinese.

LA CLASSIFICA: