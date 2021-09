Allegri smontato in diretta: "È stato in barca due anni. Spalletti era arrabbiato"

Il giornalista Enzo Bucchoni, ospite negli studi di Sportitalia, ha parlato del Napoli e del lavoro fatto fin qui da Spalletti, lasciandosi andare ad un forte confronto con Allegri. Ecco quanto evidenziato:

"Spalletti ha trovato già un ottimo lavoro fatto da Gattuso, allora cosa ha messo in più lui? Era due anni che aspettava di tornare. A differenza di Allegri, che se n'è andato in barca e ha ammesso di non aver visto calcio, Spalletti era arrabbiatissimo per essere stato messo alla porta dall'Inter.

Non vedeva l'ora di tornare ad allenare. Questa occasione l'ha voluta fortemente e questa voglia la sta trasmettendo ai calciatori".