Reja: "Napoli, ho in mente di ritornare dopo l'impegno con la Nazionale"

Edy Reja, ex allenatore del Napoli e attuale CT dell'Albania, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

"Spalletti è un allenatore vero. La squadra è più concreta, si verificano meno perdite di tempo, ci sono più verticalizzazioni. Ora il Napoli è una squadra vera. L’Udinese veniva da un momento positivo, ma dopo il gol in Napoli è venuto in cattedra e non c’è stata storia. Anguissa è l’uomo in più di questo Napoli: tecnicamente molto pulito e preciso, tanta fisicità e concretezza".



"Ieri per il Napoli almeno tutti 7. Osimhen, Koulibaly e Insigne forse anche qualcosa in più. Osimhen rispetto allo scorso anno è meno fumoso. Questa è una squadra che potrebbe aspirare alle prime posizioni e mettere in difficoltà l’Inter, che è molto forte".



"La stagione è molta intensa: c’è la Coppa d’Africa che porta via dei giocatori importanti. C’è anche l’Europa League, la Coppa Italia, i turni infrasettimanali. Bisogna avere una rosa adeguata; il Napoli ce l’ha".



"Sono ancora molto legato alla città di Napoli, ho anche delle amicizie lì. Non la visito da due anni, ma dopo gli impegni con la Nazionale devo fare un programma e tornare a visitarla".