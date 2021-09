Corsa scudetto, Inzaghi stizzito: "In estate nessuno lo diceva"

L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara vinta 1-3 ai danni della Fiorentina. Ecco quanto evidenziato:

"Scudetto? Dopo quello che è successo in estate noi dobbiamo continuare a lavorare. Abbiamo perso tre pezzi fondamentali come Lukaku, Eriksen e Hakimi. Abbiamo fatto acquisti funzionali, ma in estate non tutti parlavano dell'Inter in corsa per lo scudetto.

Siamo sempre stati convinti del nostro lavoro. Parlare ora di scudetto, dopo 5 giornate, serve a poco. Pensiamo alla prossima contro l'Atalanta".