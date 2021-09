Spalletti in conferenza: "Insigne è il capitano, ma il 'comandante' è un altro"

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha rilasciato un'intervista in conferenza stampa al termine del match contro l'Udinese. Di seguito quanto dichiarato:

"Come ci si sente da primi in classifica? La posizione conta poco, conta il calcio che la squadra gioca alla lunga altrimenti diventa difficile andare a fare certi discorsi. Quello che ha fatto vedere stasera la squadra è un buon segnale, se riusciremo a dargli seguito si potranno fare discorsi differenti".

"Il pallone, come la vita, ogni tanto di dà delle occasioni e se riesci a sfruttarle hai dei vantaggi. Abbiamo un amore della città che ci sentiamo assediati e che ci rafforza, vivere in questo contesto ci aiuta. Così si possono fare dei buoni risultati, ho visto segnali importanti a Leciester".

"Avete la miglior difesa, una menzione per Koulibaly? Abbiamo un capitano che è Insigne ed un comandante che è Koulibaly. È un calciatore che è roba tosta, è roba forte. Queste gare, come quelle di Leicester, sono quelle per lui".

"Il Napoli ha dato l'impressione di sapere benissimo cosa fare, fa impressione alla quarta giornata? È appena iniziato il campionato, bisognerà stare continuamente sul pezzo. Milan e Inter sono squadre che stanno dimostrando di poter aver continuità, la Juve ha i mezzi per risalire".