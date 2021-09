Rrahmani: "Spalletti ci sta dando fiducia. Ho ringraziato Koulibaly per l'assist"

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato a Sky Sport e Dazn dopo la vittoria sull'Udinese. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Il gioco parte da dietro, dobbiamo essere sempre concentrati, dobbiamo prestare massima attenzione. Abbiamo fiducia, ma serve anche un po' di fortuna, il calcio è così. Per vincere negli scontri diretti serve anche questo. Spalletti? Ci sta aiutando molto nella costruzione del gioco. Seguiamo ciò che dice lui e il suo staff".

"Quello che succede oggi si dimentica domani. Oggi abbiamo giocato bene e abbiamo vinto, adesso pensiamo a quella di giovedì. Dobbiamo essere forti e pensare al futuro".

"Sintonia con KK, cosa gli hai detto? Gli ho detto grazie per l'assist".

"Una qualità che a te manca? Un po' la 'sporchezza'".

"Ho detto ai miei compagni che la squadra deve avere 4 giocatori forti in particolare in difesa perchè ci sono tante partite. Devi essere pronto perchè non ci sono sempre le opportunità".