Gotti in conferenza: "Il Napoli è in uno stato di forma eccezionale. Primi due gol un po' balordi"

Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, ha analizzato la sconfitta contro il Napoli in conferenza stampa. Di seguito quanto evidenziato:

"I fatti e le sensazioni in campo dicono questo, dicono che i due gol del primo tempo sono stati un po’ balordi per come siamo stati abituati in questo avvio di campionato. Questi episodi indirizzano fortemente la gara e nella ripresa non siamo stati capaci di creare l’occasione per cambiare la direzione dell’incontro".

"Il Napoli in questo momento è in uno stato di forma importante. Sono 34 partite che diranno che percorso è stato quello dell’Udinese, lo avrei detto anche se avessimo vinto e fossimo stati primi in classifica. Anche gare come questa insegnano qualcosa, cerchiamo di mettere dentro qualcosa di utile per il nostro percorso".

"La differenza l'ha fatta la superiorità numerica del Napoli in mezzo al campo? Il problema della coperta sempre corta c'è quando affronti certe squadre, da un lato non puoi pensare di giocare in area tua, devi cercare di tenere una certa linea di innesco, però poi ci sono anche gli avversari che muovono palla veloce, per un po’ non ci sono riusciti, però continuano, siamo stati aggressivi per un po’ togliendogli la profondità, finchè non hanno trovato la giocata per trovarsi la profondità e fare male. Bisogna essere capaci di leggere la partita e adeguarsi”.