"Una gabbia per Osimhen", da Udine avvertono: pronta la mossa per arginare l'attaccante

La doppietta realizzata in Europa League contro il Leicester ha nuovamente messo in luce tutte le qualità di Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli è lo spauracchio numero 1 per le difese avversarie, compresa l'Udinese che domani sera giocherà in campionato il posticipo proprio contro gli azzurri.

Il Gazzettino di Udine - in un articolo titolato "Una gabbia per Osimhen" - fa addirittura sapere che la velocità e la qualità del nigeriano non fanno dormire sonni tranquilli l'allenatore friulani, Luca Gotti.

Ecco perché per arginarlo l'Udinese pensa ad un cambio nell'assetto difensivo: nella linea a tre potrebbero agire Perez sul centrodestra, Becao centrale e Nuytinck sul centrosinistra.