Udinese, Gotti su Osimhen: "Ho subito pensato che fosse un ottimo acquisto. Cosa dovremo fare per limitarlo"

L'allenatore dell'Udinese, Luca Gotti, ha rilasciato un'intervista ai canali di Udinese TV presentando il match con il Napoli che andrà in scena domani sera alla Dacia Arena. Tra i vari argomenti trattati non è mancato un passaggio su Victor Osimhen. Ecco quanto evidenziato:

Osimhen? Lo avevo visto prima che venisse al Napoli, con il Lille e con la Nigeria. Ho reputato subito che fosse un ottimo acquisto per tutta la Serie A. Lo scorso hanno ha avuto un infortunio che lo ha limitato e l'ha tenuto fuori a lungo e, ora, sta facendo vedere tutte le sue qualità. La stessa sensazione la sto avvertendo per Abraham alla Roma: sono attaccanti molto forti a cui non devi concedere spazio ma che hanno la capacità di prenderselo".