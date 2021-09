Pazzesco in Serie A, rischia l'esonero: pronto Daniele De Rossi per la panchina

Panchine roventi in Serie A. Dopo i recenti esoneri di Semplici e Di Francesco, rispettivamente e Cagliari e Verona, un altro allenatore rischia il posto.

Infatti, come riferito da tuttomercatoweb.com, in casa Bologna circola una clamorosa voce: Sinisa Mihajlovic rischierebbe l'esonero dopo il pesante K.O. in casa dell'Inter per 6-1.

Il club felsineo avrebbe già individuato il sostituto: si tratta di Daniele De Rossi, già contattato dal Bologna in estate. Le prossime partite saranno decisive.