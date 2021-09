Il Leicester paga l'impegno contro il Napoli in Europea League: è successo in campionato

Si fanno sentire le prime fatiche dei vari impegni ravvicinati, con l'Europa League che - come spesso accade - toglie tante energie fisiche e mentali. Tra le vittime eccellenti di giornata c'è il Leicester, avversario del Napoli in Europa.

Le Foxes, infatti, sono state sconfitte dal Brighton per 2-1 fuori casa. In rete Welbeck e Maupay, mentre è stato inutile il gol del solito Vardy. Annullate dal VAR anche due reti al Leicester per fuorigioco.