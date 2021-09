Udinese-Napoli, Spalletti pensa a delle novità di formazione: cambio in attacco, difesa rinnovata

Lunedì sera andrà in scena Udinese-Napoli, gara valida per la quarta giornata di campionato. Spalletti starebbe pensando a delle novità di formazione in vista della trasferta della Dacia Arena.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la prima mossa a sorpesa del tecnico di Certaldo potrebbe essere Adam Ounas. L'eccezionale momento di forma dell'algerino potrebbe convincere Spalletti a schierarlo nell'undici titolare.

Due novità anche in difesa: Mario Rui potrebbe partire dal 1' sulla fascia sinistra, mentre al centro del pacchetto arretrato dovrebbe rivedersi Kostas Manolas, visto che Rrahmani ha giocato l'ultima d'Europa League.

Frank Anguissa sarà quasi certamente riconfermato a centrocampo, anche perché Stanislav Lobotka non è al meglio. La formazione titolare degli azzurri sarà verosimilmente la seguente:

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Anguissa; Ounas (Politano), Insigne, Zielinski; Osimhen.