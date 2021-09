Poteva arriva un terzino: il Napoli ha rinunciato per far restare un altro calciatore

Una delle critiche mosse al calciomercato estivo del Napoli è il mancato arrivo di un terzino sinistro per far rifiatare Mario Rui e soprattutto vista l'assenza di Ghoulam, ancora alle prese con il recupero dall'infortunio al legamento.

Niente terzino sinistro, com'è cambiata la strategia del Napoli sul mercato

Ebbene calciomercato.it svela un retroscena molto interessante su come siano cambiate in corsa le strategie del Napoli. I partenopei erano molto vicino all'acquisto di Estupinan dal Villarreal, ma a fargli posto in rosa sarebbe dovuto essere Adam Ounas.

L'attaccante algerino ha però convinto Spalletti allenamento dopo allenamento, e in particolare nel match amichevole di Monaco di Baviera il mister ha apprezzato tutto il potenziale dell'esterno, chiedendo alla società di farlo restare e chiudendo ogni tipo di trattativa per la cessione (lo voleva il Marsiglia, ndr).

Il club azzurro ha così optato per la permanenza di Ounas decidendo di puntare sulla sinistra su Juan Jesus e aspettare il rientro di Ghoulam.