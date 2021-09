Scontro con un avversario: l'attaccante dell'Inter è costretto ad abbandonare il campo

Brutta notizie per l'Inter, che sta giocando a San Siro contro il Bologna l'anticipo pomeridiano della quarta giornata di campionato di Serie A. Il tecnico Simone Inzaghi, infatti ha dovuto sostituire Correa, infortunatosi nel corso del match.

L'argentino ha riportato una forte contusione al bacino dopo un contrasto con De Silvestri. L'ex attaccante della Lazio ha provato a restare in campo, ma alla fine, nonostante le cure dei sanitari, è stato obbligato ad uscire: al suo posto è entrato Edin Dzeko.

Intanto, come riferito su DAZN, Correa è stato trasportato in ospedale per ulteriori controlli.