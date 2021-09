Alvino: "Spalletti ha avuto un grande vantaggio rispetto ai colleghi"

Carlo Alvino, noto giornalista, ha parlato in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del Napoli di Spalletti. Di seguito quanto dichiarato:

"Quello che ha fatto vedere il Napoli contro il Leicester sarà una vitamina per la trasferta contro l’Udinese. Secondo me non si sentirà la fatica, dopo che giochi contro una squadra forte di Premier e hai dato un forte segnale a tutti sei motivato psicologicamente".



"Spalletti ha avuto un grande vantaggio: ha potuto studiare il significato reale delle 5 sostituzioni, a differenza dei suoi colleghi che hanno dovuto sperimentare questa rivoluzione subito, pronti via. Quando allenava l’Inter non c’era ancora questa regola; da allora è stato bravo a studiare la situazione. Non dimentichiamoci del fatto che il Napoli ha una rosa molto ampia e qualitativamente valida, questo è sicuramente un fattore in più a favore del tecnico".



"Mario Rui ce la farà a recuperare per l'Udinese? Probabilmente sì, ma un’alternativa andava presa. Speriamo che Ghoulam torni quanto prima, anche se Mario Rui è un calciatore che ti dà affidabilità. Spesso è finito nel mirino della critica, ma purtroppo non può essere spremuto come un limone: bisogna saperlo gestire."