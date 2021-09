Adani paragona: "Anguissa mi ricorda un ex centrocampista di Lione, Real Madrid e Chelsea"

L'ex commentatore di Sky Sport, Lele Adani, ha parlato alla Bobo TV su Twitch del Napoli di Spalletti. Ecco quanto evidenziato:

"Osimhen ha fatto due gol nel secondo tempo ma ha tirato anche durante tutto il primo tempo. In porta ha tirato tutta la partita. Lui arriva in porta, crea, lotta, gioca di forza, di smarcamento.

Anguissa mi ricorda il primo Essien, non come postura ma come esecuzione. Quando giocava al Lione, prima di andare al Chelsea e a Real Madrid. Anguissa protegge il pallone e con il controllo orientato conduce e smista la sfera. È un centrocampista che sa fare tante cose".