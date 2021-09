Osimhen stupisce ancora: spunta il paragone con l'ex attaccante del Milan

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Fulvio Giuliani, giornalista. Ecco quanto evidenziato:

"Osimhen come Weah? Come non può esaltare una similitudine del genere. Certo, per carità, restano giocatori diversi, Weah aveva più strapotere fisico mentre Osimhen ha più velocità, ieri ha strappato metri e metri ai centrali. Detto questo: magari diventasse Weah!

Il Leicester sostanzialmente non ha fatto nulla e a momenti vinceva la partita, ci sono stati errori ma non sarei troppo critico. Se il Napoli avesse avuto più freddezza finiva 2-5 la partita ma sono discorsi che lasciano il tempo che trovano. Anche perché non c'è solo una squadra, il poco che ha fatto il Leicester l'ha fatto anche bene. In Inghilterra riprendere una partita è abbastanza normale, fa parte del DNA. Ma il match ball il Napoli l'ha avuto con il colpo di testa di Rrahmani, magari poteva capitare su una capoccia diversa. Cambiava la classifica ma non il giudizio sulla partita".