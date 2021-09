Il CT della Nigeria su Osimhen: "Ricorda una grande leggenda del calcio africano"

Il CT della Nigeria, Gernot Rohr, ha rilasciato un'intervista a tuttomercatoweb.com parlando dell'attaccante del Napoli, Victor Osimhen. Ecco quanto evidenziato:

"Attualmente Victor è uno dei migliori attaccanti d'Europa, ma non ancora del mondo. Osimhen è giovane, ambizioso e molto motivato. Penso che abbia le carte in regola per diventare un grandissimo attaccante, uno dei migliori in assoluto. Ma deve ancora crescere.

Primo anno a Napoli al di sotto delle aspettative? Sono convinto che avrà fatto tesoro della passata stagione per migliorare e crescere, tanto come uomo quanto come professionista. Questa stagione, detto in altre parole, sarà meglio della precedente. Mi riferisco sia al Napoli sia alla Nigeria, Osimhen sarà protagonista a suon di gol pesanti e decisivi proprio come a Leicester.

Osimhen può diventare il nuovo Drogba, non ho dubbi su questo. Victor ha tante qualità che ricordano quelle della leggenda ivoriana Didier, speriamo che possa ripercorrerne i passi a livello di club e di Nazionale. Prezzo d'acquisto alto? Un attaccante che segna tanti gol è sempre costoso, conosciamo tutti il mercato. Il discorso oggi vale per Osimhen, così come in passato valeva per Drogba e tanti altri".