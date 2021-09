Le ultime di formazione contro il Leicester: turn-over ridotto per Spalletti

Il Napoli, alla guida di Luciano Spalletti, ha cominciato benissimo la sua stagione 2021/22, avendo vinto le tre gare finora disputate in Serie A contro Venezia, Genoa e Juventus. Primi a punteggio pieno al momento, insieme solamente a Roma e Milan.

Adesso, però, dopo esser ritornati a casa per battere la Juventus di Max Allegri, si ritorna a girare l'Europa e si ripartirà dall'Inghilterra, più precisamente da Leicester. Ricomincia l'Europa League, impegno che gli azzurri non snobberanno assolutamente e ne potranno dare prova stasera, contro le Foxes.

Un'indicatore di ciò sarà anche la formazione che probabilmente Spalletti schiererà dal 1' stasera. Poco turn-over, un undici pressoché titolare per l'impegno più difficile del girone di qualificazione, l'impegno che può valere virtualmente un passaggio diretto agli ottavi di finale, concludendo al primo posto.

Probabilmente saranno solo tre i cambi rispetto alla formazione scesa in campo dal 1' contro la Juventus: fuori Mario Rui per un disturbo accusato in allenamento, al suo posto Di Lorenzo e - a destra - dentro uno tra Malcuit e il giovane Zanoli, nel ballottaggio vero ancora vivo per questa sera (ad ora favorito il francese). Infine, Zielinski e Lozano dovrebbero prendere il posto rispettivamente di Elmas e Politano.

Confermato il 4-2-3-1 dopo l'ottima prestazione, con vittoria, contro la Juve.

LA PROBABILE FORMAZIONE

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Fabian, Anguissa; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All: Luciano Spalletti.