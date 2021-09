Il Napoli non snobberà l'Europa League: Spalletti ha anche un tabù da sfatare

È stata percepita la giusta carica nelle parole di mister Luciano Spalletti, alla vigilia del match di stasera in casa del Leicester City. Il Napoli comincia la sua nuova Europa League con il confronto più tosto di tutti, contro la squadra più difficile del girone e per di più in trasferta. Ad ogni modo, il turn-over ridotto e proprio le dichiarazioni rilasciate, indicano che il Napoli non snobberà assolutamente l'Europa, anzi, Spalletti deve sfatare un tabù:

"C'è un trend negativo che Spalletti vorrebbe invertire. E riguarda le sue sfide con le squadre inglesi. Finora, ne ha giocate otto, tra Roma e Zenit San Pietroburgo e non ne ha mai vinta una. Un piccolo handicap nel suo prestigioso curriculum, che il tecnico vorrebbe eliminare magari proprio stasera, vincendo il confronto più tosto del girone di qualificazione".