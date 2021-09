Schmeichel elogia il Napoli: bellissimo complimento in conferenza stampa

Il portiere del Leicester, Kasper Schmeichel, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di Europa League tra la sua squadra e il Napoli. Ecco quanto evidenziato:

"Vogliamo arrivare il più lontano possibile in Europa League, come ogni volta. Riteniamo possibile arrivare fino in fondo a questa competizione, anche non sarà semplice. In questa competizione ci sono squadre di prim'ordine, ma sono molto fiducioso.

L'atmosfera allo stadio? Spero in un'altra serata speciale. Non ce ne sono state tante ultimamente, ma in quelle che abbiamo avuto mi sono davvero divertito. Giocare senza tifosi la scorsa stagione ci ha tolto l'emozione di certe serate. Quali sono le qualità del Napoli? Domani giocheremo contro un grande club. Negli ultimi dieci anni hanno sfidato le migliori squadre al mondo e sono sempre stati pericolosi, ma noi ci faremo trovare pronti.

Vestergaard? Non ho mai fatto segreto del fatto di essere un suo fan, è un grandissimo calciatore. Mi sento sempre molto sicuro tra i pali quando c'è lui e questo è il più grande complimento che si possa fare a un difensore".